Стартер тлеющего разряда Osram ST 111 4...65/80ВТ латунь 220-240В для трубчатых люминесцентных ламп
Части светильников и осветительных устройств
от 6,57₽
Рассеиватель для светильнкиа Varton 1242х90х68ММ V2-I0-IPP0-02.3.0210.18
Части светильников и осветительных устройств
от 230₽
Рамка настенная Комус алюминий акриловое стекло А3 для дипломов, сертификатов, постеров 300x420ММ серебро
Части светильников и осветительных устройств
от 810₽
Рамка настенная №1 дерево стекло А4 темное дерево 2165
Части светильников и осветительных устройств
от 59,68₽
Рамка дерево для фотографии 210x300ММ сосна темная 670645
Части светильников и осветительных устройств
от 120₽
Рамка Комус A4 настенная для дипломов, сертификатов, постеров 210x300ММ алюминий/акриловое стекло серебристая
Части светильников и осветительных устройств
от 708₽
Рамка Attache для сертификата 210х300ММ дерево сосна светлая
Части светильников и осветительных устройств
от 149₽
Рамка Attache А4 настенная 210х300ММ пластиковый багет 10ММ серебряная арт.142907 ГОСТ 20282-86
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Рассеиватель призма стандарт Varton 595х595 (588х588)ММ V2-A0-PR00-00.2.0007.25
Части светильников и осветительных устройств
от 426₽
Рамка настенная пластик А4 для дипломов, сертификатов, грамот 210x300ММ синий металлик
Части светильников и осветительных устройств
от 468₽
Рамка настенная А4 плюс для фотографии дерево
Части светильников и осветительных устройств
от 177₽
Рамка Linda премиум 210х300ММ натуральное дерево
Части светильников и осветительных устройств
Не указана