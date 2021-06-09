Лента медная ДПРНТ Л63 0.1х300ММ ГОСТ 1173-2006
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 1272₽
Лента медная ДПРНМ М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2020
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 1540,8₽
Лента медная ДПРНП М1 0.3х300ММ ГОСТ 1173-2006
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 959760₽
Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 1306784,02₽
Лента медная в рулоне М1 0.1х50ММ ГОСТ 1173-2006
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 372₽
Лента латунная Л63 52/300х1.9ММ
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 1050₽
Лента латунная Л63 0.7х300ММ ГОСТ 2208-2007 Россия
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 840₽
Лента латунная Л63 0.8х300ММ ГОСТ 2208-2007
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 1680₽
Лента латунная ДПРНП Л63 0.5х300 ГОСТ 2208-91
Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
от 826800₽