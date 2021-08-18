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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем / Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
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    Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0

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    Цена
    от 31390
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    Поставщики
    • ООО "КАЛАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      86400c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60750
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      60750c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      57000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      57000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      56400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      56400c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      54000c НДС
    • ООО "НЬЮ ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42862,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51435
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Compact Технические данные: - Давление: 20–max. 180 / 2–max. 18 bar / MPa - Производительность: max. 600 l/h - Макс. температура воды на входе: max. 60 °C - Потребляемая мощность: 3 kW - Параметры электросети: 230 / 50 V / Hz - Вес без аксессуаров: 16 kg - Масса (с принадлежностями): 18.13 kg - Вес(с упаковкой):20.281 kg - Габариты (длина х ширина х высота):378 x 291 x 516 mm
      Минимальная партия
      0
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      51435c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      48000c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38745
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46494
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46494c НДС
    • ООО "ВИКИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37940,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45528,5
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      600 л/ч бар 2,6 кВт 16 кг
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      45528,5c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37770,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45324,72
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45324,72c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36735
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44082
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44082c НДС
    • ООО "КАРЕКС СЕВЕРО-ЗАПАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36658,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43990
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      43990c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35427,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42512,86
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      42512,86c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33728,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      39800
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Технические характеристики Давление (бар/MPa) 20 - up to 160 / 2 - макс. 16 Производительность (л/ч) макс. 600 Макс. температура воды на входе (°C) макс. 60 Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50 Потребляемая мощность (кВт) 3 Производительность по площади (м²/ч) 60 Вес без аксессуаров (кг) 16,89 Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 555 x 290 x 336 Оснащение Пистолет, стандартная система Quick Connect Струйная трубка Vario Power Грязевая фреза Шланг высокого давления, 10 м Система Quick Connect Система подачи чистящего средства, Всасывающая пластиковая трубка Телескопическая ручка Электродвигатель с водяным охлаждением Интегрированный фильтр тонкой очистки воды Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
      Минимальная партия
      0
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      39800c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС ЧИСТОТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      37000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      37000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36390
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      36390c НДС
    • ООО "КАРЕКС УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34990
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      34990c НДС
    • ООО "ЭНТУЗИАСТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31390
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Напряжение питания - 230 В Потребляемая мощность - 3 кВт Максимальная производительность - 600 л/ч Максимальное давление - 160 бар Максимальная температура воды на входе 40 °С Длина шланга высокого давления - 10 м Габариты - 350х345х870 мм Масса - 18,0 кг
      Минимальная партия
      1
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      31390c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Не указана
    • ООО "ЛАНИСКАН"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
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    • ООО "МПС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
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      0
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    • ООО "АТОН"
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      0
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      Характеристики
      Комплектация: грязевая фреза, насадка-пистолет, система Quick Connect, струйная трубка Vario Power, чистящее средство, шланг Высота корпуса: 968 см Ширина корпуса: 461 см Глубина корпуса: 404 см Вес (без принадлежностей): 18.9 кг Вес: 26.1000 кг. Объем: 0.1558 м3. Производитель: Италия.
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
      Саратовская область
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