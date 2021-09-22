Характеристики

Стол руководителя Sentida Lux с двумя заглушками кабель-канала. Артикул: S-120. Размер: 2000х900х760. ЛДСП: 38 мм, 16 мм. Кромка: ABS 2 мм и 0,4 мм.Столешница изготовлена из ЛДСП 38 мм и оклеена противоударной кромкой ABS 2 мм. Опоры изготовлены из ЛДСП 38 мм и оклеены противоударной кромкой ABS 2 мм и 0,4 мм. Соединитель изготовлен из ЛДСП 16 мм и оклеен противоударной кромкой ABS 2 мм. В столешницу вмонтированы 2 лючка кабель канала. Опоры снабжены компенсатором неровности пола и вмонтированными декоративными профилями.