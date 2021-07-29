Шкаф для документов комбинированный закрытый Поинтекс Edvard EDV420 900х420х2130ММ дуб светлый rovere ЛДСП 18ММ ЛДСП 50ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные топ в цвете grey alum, кромка топа в цвете серебристый металлик 3D ACRYL

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов комбинированный закрытый Поинтекс Edvard EDV420 900х420х2130ММ дуб светлый rovere ЛДСП 18ММ ЛДСП 50ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные топ в цвете grey alum, кромка топа в цвете серебристый металлик 3D ACRYL- Шкафы офисные деревянные