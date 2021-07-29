Шкаф для документов закрытый Экспро Vasanta V-634 820х440х2195ММ орех вирджиния ЛДСП 16/25ММ ХДФ 3.5ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные широкий со стеклом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Экспро Vasanta V-634 820х440х2195ММ орех вирджиния ЛДСП 16/25ММ ХДФ 3.5ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные широкий со стеклом- Шкафы офисные деревянные