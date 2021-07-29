Шкаф для документов закрытый Экспро Vasanta V-634 820х440х2195ММ орех вирджиния ЛДСП 16/25ММ ХДФ 3.5ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные широкий со стеклом
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Экспро Vasanta V-634 820х440х2195ММ орех вирджиния ЛДСП 16/25ММ ХДФ 3.5ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный двери распашные широкий со стеклом- Шкафы офисные деревянные
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Характеристики
Шкаф широкий со стеклом.Born Vasanta.Артикул: V-634. Размеры: 820x440x2195. Верх, низ и горизонтали шкафа изготавливаются из ЛДСП толщиной 25 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты. Каркас из ЛДСП 16 мм, облицован кромкой ПВХ в цвет плиты. Задняя стенка ХДФ толщиной 3.5 мм в цвет плиты.