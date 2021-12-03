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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная сварочная из нелегированной стали / Пруток сварочный конструкционный легированный ф16 сталь 20ХНЗА
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток сварочный конструкционный легированный ф16 сталь 20ХНЗА

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток сварочный конструкционный легированный ф16 сталь 20ХНЗА- Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
    16
    Пруток сварочный конструкционный легированный ф16 сталь 20ХНЗА

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    Цена
    от 300000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300000
      Спецификация
      Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
      Характеристики
      Пруток ф16, сталь 20ХНЗА
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300000c НДС

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