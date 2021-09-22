Характеристики

Кресло для руководителя Chairman 727 — это сочетание практичности, солидности и эргономичности. Хороший вариант, если вы хотите выбрать качество, классический дизайн и практичное исполнение. Материал обивки — ткань С. Основной цвет обивки — черный. Пластиковые подлокотники, механизм качания Top Gun — с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте. Крестовина пластиковая. Кресло традиционной формы, но с трехмерным рисунком обивки, нанесенным методом термоклиширования, что придает изделию самобытность. Кресло Chairman 727 выдерживает вес до 120 кг. Кресло подходит для большинства пользователей благодаря универсальным пропорциям: ширина сиденья — 52,5 см, глубина — 50 см, высота спинки — 72 см. Сиденье можно настроить на высоту от 49 до 62 см.