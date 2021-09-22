Кресло для переговоров Catifa 80 ART2025 ткань Pause 4 Kvadrat PS00532 серо-голубой с возвратным механизмом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для переговоров Catifa 80 ART2025 ткань Pause 4 Kvadrat PS00532 серо-голубой с возвратным механизмом- Мебель для офисов и предприятий торговли