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    Главная / Торговый портал / Мониторы, подключаемые к компьютеру / Монитор компьютерный Acer V277Ubmiipx 27ДЮЙМ 2560х1440 IPS LED 4ms 2хHDMI, DP 100M:1 178°/178° 350кд/м2 черный матовый UM.HV7EE.010
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монитор компьютерный Acer V277Ubmiipx 27ДЮЙМ 2560х1440 IPS LED 4ms 2хHDMI, DP 100M:1 178°/178° 350кд/м2 черный матовый UM.HV7EE.010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монитор компьютерный Acer V277Ubmiipx 27ДЮЙМ 2560х1440 IPS LED 4ms 2хHDMI, DP 100M:1 178°/178° 350кд/м2 черный матовый UM.HV7EE.010- Мониторы, подключаемые к компьютеру
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    Монитор компьютерный Acer V277Ubmiipx 27ДЮЙМ 2560х1440 IPS LED 4ms 2хHDMI, DP 100M:1 178°/178° 350кд/м2 черный матовый UM.HV7EE.010

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 20280
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    Поставщики
    • ООО "ЭМЭССИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20280
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20280c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      IPS, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 350nits, 178°/178°, 2xHDMI + DP + колонки 2Wx2, Adaptive Sync/Black Matt 
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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