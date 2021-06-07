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    Главная / Торговый портал / Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм / Лента стальная холоднокатаная 50ХФА-С 0.7ММ 70ММ ГОСТ 2283-79
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента стальная холоднокатаная 50ХФА-С 0.7ММ 70ММ ГОСТ 2283-79

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента стальная холоднокатаная 50ХФА-С 0.7ММ 70ММ ГОСТ 2283-79- Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
    21
    Лента стальная холоднокатаная 50ХФА-С 0.7ММ 70ММ ГОСТ 2283-79

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    Цена
    от 238800
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    Поставщики
    • АО "НЫТВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      199000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      238800
      Спецификация
      Производство холоднотянутого штрипса
      Характеристики
      0,7х70мм 50ХФА-С
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      238800c НДС

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