Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Тип изделия: Светильник
Мощность, Вт: 40
Способ монтажа: Встраиваемый/Накладной/Подвесной
Цветовая температура: 4000
Световой поток, Лм: 3500
Степень защиты: IP40
Длина, мм: 595
Ширина, мм: 595
Высота, мм: 25
Диапазон рабочих температур: от 0 до +35
Климатическое исполнение: УХЛ4
Материал изделия: Сталь
Материал корпуса светильника: Сталь
Материал рассеивателя: Полимер матовый акриловый
Номинальное напряжение, В: 185-265
Пульсация светового потока, %: 0-5
Срок службы, ч: 50000
Тип лампы: LED
Угол рассеивания, град.: 120
Форма: Квадратная
Цвет: Белый
Цвет свечения: Белый
Гарантийный срок, мес: 24
Сфера применения: Офисно-административное освещение "