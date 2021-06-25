Плуг четырехкорпусный средний,навесной, оборотный Агромаш ПНО 3+1/1 ЗАО "ПРОМТРАКТОР-ВАГОН" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг восьмикорпусный "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг восьмикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг восьмикорпусный с катками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг восьмикорпусный с предплужниками и катками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 3ГА/ЧАС до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 8ШТ 40СМ 2100КГ 2270КГ 1 7500х3380х2000ММ 14900х4300хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,28 12МЕС 210ММ 3 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг пятикорпусный "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг пятикорпусный с предплужниками "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину

Плуг восьмикорпусный навесной универсальный усиленный "Русич" для отвальной обработки незасоренных почв под зерновые и технические культуры М КМ/Ч СМ ММ ММ 8ШТ 40СМ КГ КГ ММ ММ КМ/Ч ПРОЦ СМ СМ МЕС ММ АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия Плуги общего назначения Не указана В корзину