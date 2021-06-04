Облицовка стен на цементном растворе плинтусными плитками Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен от 1675,24 ₽ В корзину

Облицовка стен плиткой Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину

Облицовка стен глазурованной плиткой Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен от 1039,35 ₽ В корзину

Облицовка стен по кирпичу и бетону гладкая плиткой на клее Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен от 1038,14 ₽ В корзину

Облицовка стен гладкая (сапожок) Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину

Облицовка стен плиткой на цементном растворе Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен от 2151,44 ₽ В корзину

Облицовка стен по кирпичу и бетону в общественных зданиях на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен от 2151,23 ₽ В корзину

Обшивка откосов сэндвич-панелями Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину

Отбивка штукатурки, штукатурка, шпаклевка и покраска Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину

Облицовка стен (заделка оконного проема) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Не указана В корзину