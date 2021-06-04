Облицовка стен на цементном растворе плинтусными плитками
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
от 1675,24₽
Облицовка стен плиткой
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Облицовка стен глазурованной плиткой
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
от 1039,35₽
Облицовка стен, столбов, пилястр и откосов гладкая
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Облицовка стен по кирпичу и бетону гладкая плиткой на клее
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
от 1038,14₽
Облицовка стен гладкая (сапожок)
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Облицовка стен плиткой на цементном растворе
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
от 2151,44₽
Облицовка стен по кирпичу и бетону в общественных зданиях на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
от 2151,23₽
Обшивка откосов сэндвич-панелями
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Отбивка штукатурки, штукатурка, шпаклевка и покраска
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Облицовка стен (заделка оконного проема) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Не указана