Облицовка стен по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка стен по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен