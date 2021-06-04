Облицовка стен (заделка оконного проема) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка стен (заделка оконного проема) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе "КНАУФ" гипсоволокнистыми листами в один слой- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен