Облицовка стен профнастилом (сайдингом) с устройством металлического каркаса из профилей ПН, с утеплением толщиной 100мм и устройством лесов

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