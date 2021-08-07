Тележка шпилька Z-образная под гастроемкость GN1/1 Eksi ТШ-12 12 уровней AISI 430 385х540х1600ММ

Цена без НДС, руб.
18601,66
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Тележка-шпилька т.м. EKSI ТШ-12 385х540х1600 (Z-образная), на 12 уровней под гастроемкость GN1/1, нерж. сталь AISI 430, колеса диаметром 75 мм, обрезиненные 4 шт., 2 из них с тормозом.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край