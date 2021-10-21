Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Вес нетто (кг): 13,78; Длина (мм): 483; Ширина (мм): 398; Высота (мм): 281; Полезный объем (л): 23; Бренд: Eksi; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 1 400; Описание: Микроволновая печь EKSI WD1400L23 предназначена для подогрева, размораживания и приготовления пищи. Оборудование оснащено функцией гриля, 8 режимами мощности и таймером на 30 минут. Механическая панель управления.Внутренний объем 23 литра.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край