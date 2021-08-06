Характеристики

Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.