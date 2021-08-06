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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка шнековая Торгмаш МИМ-600М 2750ВТ 380В 600КГ/Ч 560х540х420ММ Беларусь
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    Электромясорубка шнековая Торгмаш МИМ-600М 2750ВТ 380В 600КГ/Ч 560х540х420ММ Беларусь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка шнековая Торгмаш МИМ-600М 2750ВТ 380В 600КГ/Ч 560х540х420ММ Беларусь- Электромясорубки
    8
    Электромясорубка шнековая Торгмаш МИМ-600М 2750ВТ 380В 600КГ/Ч 560х540х420ММ Беларусь

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    Цена
    от 48890
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      84000c НДС
    • ООО "КСП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63695,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      76435
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      76435c НДС
    • ООО ТД "ТОРГСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      53000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      63600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      63600c НДС
    • ООО "ТК ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      49736,47
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      59683,77
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Минимальная партия
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      59683,77c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      59200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      59200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      59200c НДС
    • ООО "ОПТТОРГ52"
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      47500
      Ставка НДС, %
      20.0
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      57000
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      57000c НДС
    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
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      56000
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      Цена с НДС, руб.
      56000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      56000c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      56000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      56000c НДС
    • ООО "АЛЬФА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43846
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52615,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      52615,2c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Вес нетто (кг): 45; Длина (мм): 560; Ширина (мм): 540; Высота (мм): 420; Бренд: ТОРГМАШ; Напряжение (В): 380; Мощность (Вт): 2 750; Описание: Мясорубка предназначена для приготовления фарша из мяса и рыбы. Корпус облицован нержавеющей сталью. В комплект входят 2 ножа и 3 решетки (одна подрезная и две с отверстиями 9 и 5 мм). Производительность 600 кг/ч. Производительность при повторном измельчении котлетной массы 200 кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. Для переработки мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки не разбирая её. Машина не предназначена для набивки колбас и купатница в стандартный комплект не входит.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48890c НДС

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    Мясорубка с ручным приводом "Дива-МРП" 0.7КГ ГОСТ 4025-95 АО АПЗ "Ротор"
    Электромясорубки
    Не указана
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    Электромясорубка Bosch MFW 67600 2000ВТ 3.5КГ/МИН
    Электромясорубки
    от 11490
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