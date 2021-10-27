Цена без НДС, руб.
6355,83
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Вес нетто (кг): 2,7; Длина (мм): 245; Ширина (мм): 280; Высота (мм): 110; Бренд: CAS; Описание: Серия весов SNW является обновленной версией популярных весов SW. Надежные и удобные в эксплуатации весы для простого взвешивания. Модель имеет двухдиапазонную дискретность - до 3кг -1г / до 6кг -2г, что увеличивает точность взвешивания. Аккумуляторы не входят в комплектацию.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край