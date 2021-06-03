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    Главная / Торговый портал / Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия / Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K для студийной фотосъемки аккумуляторы Fujimi FBNP-F970 6600mAh - 2ШТ; зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - 1ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K для студийной фотосъемки аккумуляторы Fujimi FBNP-F970 6600mAh - 2ШТ; зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - 1ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K для студийной фотосъемки аккумуляторы Fujimi FBNP-F970 6600mAh - 2ШТ; зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - 1ШТ- Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
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    Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K для студийной фотосъемки аккумуляторы Fujimi FBNP-F970 6600mAh - 2ШТ; зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - 1ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 17136
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
      Характеристики
      Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K. В комплекте с Аккумуляторами Fujimi FBNP-F970 (6600mAh) (2ШТ)+ Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C (1ШТ)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17136
      Спецификация
      Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17136c НДС

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