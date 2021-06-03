Комплект света постоянного галогенного Falcon Eyes DTR-kit для студийной фото видеосъемки 220В 800ВТ с софтбоксами 60х80СМ
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Не указана
Осветитель светодиодный YongNuo YN-300AIR II RGB 3200-5600K для студийной фотосъемки аккумуляторы Fujimi FBNP-F970 6600mAh - 2ШТ; зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - 1ШТ
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 17136₽
Софтбокс с сотами Raylab SPG6060 600х600ММ байонетное крепление Bowens
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 5370₽
Свет накамерный светодиодный Logocam ML18-D LED BiColor 18ВТ
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 28788₽
Комплект света студийный Falcon Eyes QLBK-500 220В 500ВТ 2 стойки, 2 зонта, сумка
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 27720₽
Кейс для камеры и аксессуаров Go PRO ABCCS-001
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
Не указана
Осветитель светодиодный Raylab RL-100 Sunlight 220В 100 светодиодов
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 17880₽
Вспышка студийная Godox Gemini GS200II 150ВТ байонетное крепление Bowens
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 14388₽
Кофр для перевозки оборудования Флайткейс фанера 9ММ 1100х600х600ММ белый
Лампы-вспышки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и аналогичные изделия
от 16225₽