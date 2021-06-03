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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр масляный полнопоточный Donaldson P551808 136х308ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр масляный полнопоточный Donaldson P551808 136х308ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр масляный полнопоточный Donaldson P551808 136х308ММ- Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
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    Фильтр масляный полнопоточный Donaldson P551808 136х308ММ

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    Цена
    от 2970
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РОСТ ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2970
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Наружный диаметр 136 мм (5.35 Дюймы) Размер резьбы 1 1/2-16 UN Длина 308 мм (12.13 Дюймы) НД прокладки 110 мм (4.33 Дюймы) ВД прокладки 100 мм (3.94 Дюймы) Эффективность 99 % 21 МИКРОН Тип наполнителя Целлюлоза Деформация, разрыв 10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм) Тип Полнопоточный Вид конструкции Навинчиваемые
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2970c НДС

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