Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Samsung RT22HAR4DSA/WT 154.5х55.5х63.7СМ 243Л 183Л 60Л двухкамерный серебристый 48КГ- Холодильники бытовые
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Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
SAMSUNG RT22HAR4DSA/WT, двухкамерный, серебристый
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край
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54930₽c НДС
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