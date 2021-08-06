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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник Samsung RT22HAR4DSA/WT 154.5х55.5х63.7СМ 243Л 183Л 60Л двухкамерный серебристый 48КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник Samsung RT22HAR4DSA/WT 154.5х55.5х63.7СМ 243Л 183Л 60Л двухкамерный серебристый 48КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Samsung RT22HAR4DSA/WT 154.5х55.5х63.7СМ 243Л 183Л 60Л двухкамерный серебристый 48КГ- Холодильники бытовые
    19
    Холодильник Samsung RT22HAR4DSA/WT 154.5х55.5х63.7СМ 243Л 183Л 60Л двухкамерный серебристый 48КГ

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    Цена
    от 54930
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45775
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54930
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      SAMSUNG RT22HAR4DSA/WT, двухкамерный, серебристый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край
      Подробнее
      54930c НДС

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