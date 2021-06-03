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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Светофильтр сменный глазок для светосигнального индикатора типа ИГД13К красный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светофильтр сменный глазок для светосигнального индикатора типа ИГД13К красный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светофильтр сменный глазок для светосигнального индикатора типа ИГД13К красный- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    36
    Светофильтр сменный глазок для светосигнального индикатора типа ИГД13К красный

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    Цена
    от 1,54
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КЛИНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      сменный глазок для светосигнального индикатора типа игд13к
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,54
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,54c НДС
    • ООО "СКАТ ТЕХНОЛОДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,54
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      64000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,54c НДС

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