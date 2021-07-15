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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос циклонный Karcher VC 3 Premium 700ВТ 220-240В 76ДЕЦИБЕЛ 0.9Л 388х269х334ММ 4.4КГ белый 7.5М шланг 1.5М, телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13(EN 1822:1988), насадки для пола/мебели/паркета
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос циклонный Karcher VC 3 Premium 700ВТ 220-240В 76ДЕЦИБЕЛ 0.9Л 388х269х334ММ 4.4КГ белый 7.5М шланг 1.5М, телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13(EN 1822:1988), насадки для пола/мебели/паркета

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос циклонный Karcher VC 3 Premium 700ВТ 220-240В 76ДЕЦИБЕЛ 0.9Л 388х269х334ММ 4.4КГ белый 7.5М шланг 1.5М, телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13(EN 1822:1988), насадки для пола/мебели/паркета- Пылесосы бытовые
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    Пылесос циклонный Karcher VC 3 Premium 700ВТ 220-240В 76ДЕЦИБЕЛ 0.9Л 388х269х334ММ 4.4КГ белый 7.5М шланг 1.5М, телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13(EN 1822:1988), насадки для пола/мебели/паркета

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 12240
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМСНАБЛОГИСТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27600c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ИП Семенов Рустам Османович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Пылесос Karcher VC 3 PREMIUM. Цвет белый. Мощность 700Вт. Радиус действия 7,5м. Объем контейнера 0,9л. Уровень звуковой мощности 76 дБ(А). Параметры электросети 220-240/50-60/Гц. Масса 4,4кг. Размеры 388x269x334мм. Комплектация: всасывающий шланг, 1.5 м, с изогнутой рукояткой., телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998), удобство парковки, автоматическое сматывание кабеля, насадка для пола, телескопическая трубка, щеточная насадка для мебели, насадка для паркета
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      23000c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Karcher VC 3 PREMIUM Цвет белый. Мощность 700Вт. Радиус действия 7,5м. Объем контейнера 0,9л. Уровень звуковой мощности 76 дБ(А). Параметры электросети 220-240/50-60/Гц. Масса 4,4кг. Размеры 388x269x334мм. Комплектация: всасывающий шланг, 1.5 м, с изогнутой рукояткой., телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998), удобство парковки, автоматическое сматывание кабеля, насадка для пола, телескопическая трубка, щеточная насадка для мебели, насадка для паркета
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22680c НДС
    • ООО "АГРОХОЗСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18030
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21636
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21636c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      21600c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17580
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17580c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16680
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16680c НДС
    • ООО " НАВИГАТОР С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12989,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15586,99
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      15586,99c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12931
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15517,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15517,2c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15120
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      15120c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12840
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12840c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10355,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12426,82
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      12426,82c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12240
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12240c НДС

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