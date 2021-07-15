Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Пылесос Karcher VC 3 PREMIUM. Цвет белый. Мощность 700Вт. Радиус действия 7,5м. Объем контейнера 0,9л. Уровень звуковой мощности 76 дБ(А). Параметры электросети 220-240/50-60/Гц. Масса 4,4кг. Размеры 388x269x334мм. Комплектация: всасывающий шланг, 1.5 м, с изогнутой рукояткой., телескопическая удлинительная трубка, фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998), удобство парковки, автоматическое сматывание кабеля, насадка для пола, телескопическая трубка, щеточная насадка для мебели, насадка для паркета