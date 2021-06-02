Пылесос циклонный Dyson Big Ball Multifloor 2 1300ВТ 220-240В 80ДЕЦИБЕЛ 1.5Л 347х383х295ММ 7.96КГ серый/синий 6.63М щетка 2 в 1, насадка для пола, щелевая насадка, насадка для мебели

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос циклонный Dyson Big Ball Multifloor 2 1300ВТ 220-240В 80ДЕЦИБЕЛ 1.5Л 347х383х295ММ 7.96КГ серый/синий 6.63М щетка 2 в 1, насадка для пола, щелевая насадка, насадка для мебели- Пылесосы бытовые