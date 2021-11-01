Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки UTP 4х2х24AWG медный одножильный PVC серый Cat 5e бухта 305М Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0043

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки UTP 4х2х24AWG медный одножильный PVC серый Cat 5e бухта 305М Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0043- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки