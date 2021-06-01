Электрочайник Starwind SKG4710 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль пластик/стекло черный/прозрачный Китай

Характеристики

Торговая марка: Starwind Подробные характеристики Объем (мл): 1800 Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: отключается при отсутствии воды Тип нагревательного элемента: скрытый Подсветка: Да Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: синтетический Материал фильтра: нейлоновый Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Да Цвет: черный/прозрачный Вращение на 360 гр: Да Материал: стекло/пластик Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 160x230x238 мм Вес: 1.16 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай