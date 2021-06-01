Электрочайник Starwind SKG4710 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль пластик/стекло черный/прозрачный Китай

Цена без НДС, руб.
1120,83
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Starwind
Подробные характеристики
Объем (мл): 1800
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: отключается при отсутствии воды
Тип нагревательного элемента: скрытый
Подсветка: Да
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: синтетический
Материал фильтра: нейлоновый
Отключение при отсутствии воды: Да
Блокировка крышки: Да
Цвет: черный/прозрачный
Вращение на 360 гр: Да
Материал: стекло/пластик
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер: 160x230x238 мм
Вес: 1.16 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай