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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Электрочайник Scarlett SC-EK21S95 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль сталь Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрочайник Scarlett SC-EK21S95 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль сталь Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Scarlett SC-EK21S95 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль сталь Китай- Электрочайники
    0
    Электрочайник Scarlett SC-EK21S95 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль сталь Китай

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    Цена
    от 1600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Scarlett Подробные характеристики Объем (мл): 1800 Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: нет Материал фильтра: нет Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Да Вращение на 360 гр: Да Материал: сталь Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 225x160x230 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1600c НДС

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