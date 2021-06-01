Характеристики

Торговая марка: Scarlett Подробные характеристики Объем (мл): 1800 Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: нет Материал фильтра: нет Отключение при отсутствии воды: Да Блокировка крышки: Да Вращение на 360 гр: Да Материал: сталь Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 225x160x230 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай