Электрочайник Scarlett SC-EK21S88 2200ВТ 1.8Л закрытая спираль металл/пластик серебристый Китай

Характеристики

Торговая марка: Scarlett Подробные характеристики Объем (мл): 1800 Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: нет Материал фильтра: нет Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.75 метр Блокировка крышки: Нет Цвет: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал: металл/пластик Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 180x170x230 мм Вес: 0.9 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай