Установка буровая на твердые ископаемые передвижная Мобильная буровая установка МБУ 3200/200 Д(К) ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Россия
Машины бурильные
Не указана
Мотобур КМ-10И 19И.00.000-3 «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» с набором бурового инструмента - фиксатор 6 шт, буровая ложка 1 шт, грунтонос 1 шт, выталкиватель 1 шт, переходник 2 шт, вилка для шнека 2 шт, шнек 12 шт, вороток штанговый 1 шт, штанга 10 шт, долото 2 шт;,втулка 3 шт, ключ для шнеков 2 шт, шнеколовка для шнеков 1 шт.
Машины бурильные
Не указана
Установка буровая на твердые ископаемые передвижная ПБУ-2 ТУ 3662-001-05743852- 2006 ЩИГРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОМАШ" Россия
Машины бурильные
Не указана
Установка буровая УГБ-001.50.51.044
Машины бурильные
от 16809,1₽
Установка бурильная сверлильная машина алмазного бурения DIAM ML-350/2NE 200В 4.88КВТ 350/560ОБ/МИН 350ММ 27КГ
Машины бурильные
от 110506,8₽
Установка бурильная алмазная РусИнСтрой АУ-350 350ММ ГОСТ 28570-90
Машины бурильные
от 110506,8₽
Мотобур Iron Mole E83 В комплекте: Шнек для бурения грунта Flatr 250х1000 мм - 1шт, Шнек для бурения грунта Flatr 150х1000 мм - 1шт, Удлинитель трубчатый PF 1000 мм - 1 шт.
Машины бурильные
от 17716,8₽
Установка буровая малогабаритная УКБ 12/25И
Машины бурильные
от 376812₽
Мотобур Iron Mole E53 53см3 250ММ 2.5л.с. 8000ОБ/МИН 1.2Л
Машины бурильные
от 13298,4₽
Мотобур STIHL ВТ 130 1400ВТ 36.3см3 200ММ 1.9л.с. 8500ОБ/МИН 0.53Л
Машины бурильные
от 57129,6₽
Мотобур КМ-10И 4500ВТ 120/400ОБ/МИН
Машины бурильные
от 225000₽
Мотобур Iron Mole E73 в комплекте шнек 150х1000ММ Iron Mole №1, трубчатые удлинители Iron Mole 500ММ -4ШТ
Машины бурильные
от 24990₽