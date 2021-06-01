Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽
Мотыга большая
Машины для прополки и пропалыватели
от 64₽
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор АПК-6 30СМ 6М 6ГА ТУ 4732-005-00210950-03 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989121-97958531033989131
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая модернизированная БДМ-3х2Н 3.1М до 15СМ 3.7ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 22+1ШТ 2ШТ 850ММ 1170КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 4-х тактный 6.5ЛС 55СМ 33СМ
Культиваторы
от 24000₽
Лущильник лемешный Прицепной ЛДГ-10 для рыхления необработанного грунта разного механического состава 10М 10ГА 450ММ 4-10СМ 8-12КМ/Ч 8000х11200х1000ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Рыхлители
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Кирка-мотыга 1КГ 900ММ
Культиваторы
от 2278,8₽
Мотыга Сибртех среднеуглеродистая сталь 60ММ деревянный черенок 760ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Мотыга МУ-150 150ММ 1300ММ с черенком
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана