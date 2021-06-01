Культиватор-плоскорез КПГ-3 16-30СМ 3 Га/ч 3.2М 2020х3200х1850ММ 10КМ/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 Br&S series 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
от 36985,2₽
Мотыга самозаточная металлическая зеленая 250ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор прицепной ПК-360 12СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 9200х3700х2100ММ 3500КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор лаповый Русич КПП-14 5-12СМ 4СМ 7050х14500х1100ММ 4250КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая энергосберегающая АРГО 2,5x2Н 2.5М 6-12СМ 3.7ГА/Ч 6-15КМ/Ч не более 20КМ/Ч 16ШТ 2ШТ 950ММ 850КГ ООО "Нью Тон" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Мотыга Gardena сталь 80ММ для комбисистем 03180-20.000.00
Машины для прополки и пропалыватели
от 1006,8₽
Мотыга трапециевидная ЗУБР 4-39597
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор ротационный мотоблок Фаворит ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана