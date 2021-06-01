Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170 4-х тактный 6.5ЛС 55СМ 33СМ
Культиваторы
от 24000₽
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 137668₽
Культиватор лаповый Русич КПП-8 5-12СМ 4СМ 6500х8800х1400ММ 2900КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽
Культиватор полуприцепный К-360 МК 16СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 8100х3680х1120ММ 2700КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор-плоскорез КПГ-3 16-30СМ 3 Га/ч 3.2М 2020х3200х1850ММ 10КМ/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор ротационный мотоблок Фаворит ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор ротационный мотокультиватор Лидер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор ротационный мотокультиватор Мастер ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Культиватор-плоскорез комбинированный ЩПК-6,8П 35СМ 6ГА/Ч 6.8М ТУ 4732-011-00210950-2004 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989125-97958531033989135
Культиваторы
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана