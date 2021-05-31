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    Главная / Торговый портал / Прокладки из листового металла; механические уплотнения / Прокладка для БДЗ БТ 1808.070.20-00.00
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прокладка для БДЗ БТ 1808.070.20-00.00

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка для БДЗ БТ 1808.070.20-00.00- Прокладки из листового металла; механические уплотнения
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    Прокладка для БДЗ БТ 1808.070.20-00.00

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    Цена
    от 5323,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "УССП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4436
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5323,2
      Спецификация
      Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5323,2c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
      Характеристики
      для БДЗ БТ 1808.070.20-00.00
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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