Раствор химический промывочный ProCell Elecsys and cobas e analyzers Буфер ПроСелл для генерации электрохимического сигнала на иммунохимических анализаторах 380МЛ 6ШТ 11662988122 Roche Diagnostics GmbH Германия
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Расходный материал. Системный раствор для генерации электрохимического сигнала на иммунохимических анализаторах. Фасовка 6х380 мл.
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9430,74₽c НДС
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