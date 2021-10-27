Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов TgII Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови 100 определений 06445896190 Roche Diagnostics GmbH Германия
Набор реагентов TgII Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови 100 определений 06445896190 Roche Diagnostics GmbH Германия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов TgII Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови 100 определений 06445896190 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические
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