Набор реагентов Elecsys T4 Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови 200 определений 12017709122 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Elecsys T4 Elecsys and cobas e analyzers для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови 200 определений 12017709122 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические