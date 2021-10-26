Тест-полоска для проведения калибровки прибора Control Test M 50ШТ 11379194263 Roche Diagnostics GmbH
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Тест-полоски для проведения калибровки прибора. Сделаны из серого пластического материала. Частота калибровки 1 раз в 7 суток.
Фасовка 1х50 шт.
Минимальная партия
0
Регионы поставки
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4157,56₽c НДС
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