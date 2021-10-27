Набор реагентов Elecsys Anti-SARS-Cov-2 cobas e analyzers/ACOV2 для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови 200 определений 09203095190 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Elecsys Anti-SARS-Cov-2 cobas e analyzers/ACOV2 для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови 200 определений 09203095190 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические