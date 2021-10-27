Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов TRIGL / Triglycerides Триглицериды для количественного in vitro определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме 250 определений 20767107322 Roche Diagnostics GmbH Германия
Набор реагентов TRIGL / Triglycerides Триглицериды для количественного in vitro определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме 250 определений 20767107322 Roche Diagnostics GmbH Германия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов TRIGL / Triglycerides Триглицериды для количественного in vitro определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме 250 определений 20767107322 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические
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