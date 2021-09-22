Характеристики

Конструкция: Кресло для руководителя БИГ Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Регулировка высоты (газлифт) Крестовина пластиковая Подлокотники пластиковые Ограничение по весу: 120 кг Материал обивки: ткань Основные Характеристики Производитель - Фабрикант Страна производитель - Россия Основание кресла - Крестовина с колесиками Цвет - Черный, серый Наличие спинки - Да Количество колесиков -5 шт. Тип комплектуемых колесиков - Пластиковые Максимально допустимая нагрузка - 120 кг Гарантийный срок - 12 мес Габаритные размеры кресла Ширина кресла - 64.5 см Глубина сиденья - 70.0 см Высота с учетом спинки - 119 см Материал изготовления кресла Подлокотник - пластик Основной обивочный материал - ткань