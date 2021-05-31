Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству декоративных каминов / Дымоход сталь нержавеющая 200ММх0.5М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дымоход сталь нержавеющая 200ММх0.5М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дымоход сталь нержавеющая 200ММх0.5М- Работы строительные по устройству декоративных каминов
    3
    Дымоход сталь нержавеющая 200ММх0.5М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 735,48
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      612,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      735,48
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      735,48c НДС

    Похожие товары

    Аренда фронтального погрузчика Foton Lovol 3.5Т ковш 2М3
    Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором
    Не указана
    В корзину
    Обработка антикоррозийной защитой конструкций на основе цинксодержащих составов ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Обработка огнезащитная деревянных поверхностей ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    от 48800
    В корзину
    Обработка методом гидропескоструйной очистки конструкций ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Обработка антикоррозийной защитой ферм без остановки производства ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Монтаж пленки декоративной полосками
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    от 1500
    В корзину
    Монтаж пленки упрочняющей А2 (Р3А)
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    от 2200
    В корзину
    Обработка антикоррозийной защитой конструкций на полиуретановой основе ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Обработка антикоррозийной защитой фасадов промышленных зданий ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000
    Работы строительные по устройству декоративных каминов
    от 2050
    В корзину
    Обработка антикоррозийной защитой трубопроводов ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Обработка антисептическая конструкций
    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
    Не указана
    В корзину
    Позвонить