Аренда фронтального погрузчика Foton Lovol 3.5Т ковш 2М3 Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором Не указана В корзину

Обработка антикоррозийной защитой конструкций на основе цинксодержащих составов ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Обработка огнезащитная деревянных поверхностей ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 48800 ₽ В корзину

Обработка методом гидропескоструйной очистки конструкций ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Обработка антикоррозийной защитой ферм без остановки производства ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Монтаж пленки декоративной полосками Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 1500 ₽ В корзину

Монтаж пленки упрочняющей А2 (Р3А) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 2200 ₽ В корзину

Обработка антикоррозийной защитой конструкций на полиуретановой основе ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Обработка антикоррозийной защитой фасадов промышленных зданий ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000 Работы строительные по устройству декоративных каминов от 2050 ₽ В корзину

Обработка антикоррозийной защитой трубопроводов ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину