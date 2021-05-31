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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству декоративных каминов / Дымоход сэндвич сталь нержавеющая 210ММх150ММх0.5М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дымоход сэндвич сталь нержавеющая 210ММх150ММх0.5М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дымоход сэндвич сталь нержавеющая 210ММх150ММх0.5М- Работы строительные по устройству декоративных каминов
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    Дымоход сэндвич сталь нержавеющая 210ММх150ММх0.5М

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    Цена
    от 1326,78
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1105,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1326,78
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1326,78c НДС

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