Картридж к фильтру для воды Гейзер CBC 10-20 SL активированный уголь +5..+50ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ 20"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Гейзер CBC 10-20 SL активированный уголь +5..+50ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ 20"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод