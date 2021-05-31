Фильтр для воды проточный Гейзер Макси 3000 3000Л/СУТ SL20" корпус фильтра SL20" 3ШТ, картридж 5МКМ, картридж CBC-20-10 2ШТ, обратноосмотическая мембрана 312-400GPD 2ШТ, насосRO-200-220 2ШТ, трансформатор 220В/50Гц 36V 2ШТ, клапан высокого давления, клапан низкого давления, соленоидный клапан 3/8" 220V/50Hz, манометр 20АТМ 1ШТ, металлическая рама, комплект для подключения, кран подачи чистой воды 3/8", накопительная емкость 80Л 40х65х25СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды проточный Гейзер Макси 3000 3000Л/СУТ SL20" корпус фильтра SL20" 3ШТ, картридж 5МКМ, картридж CBC-20-10 2ШТ, обратноосмотическая мембрана 312-400GPD 2ШТ, насосRO-200-220 2ШТ, трансформатор 220В/50Гц 36V 2ШТ, клапан высокого давления, клапан низкого давления, соленоидный клапан 3/8" 220V/50Hz, манометр 20АТМ 1ШТ, металлическая рама, комплект для подключения, кран подачи чистой воды 3/8", накопительная емкость 80Л 40х65х25СМ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод