Плита ЛДСП 2440х1830х22ММ Бук Бавария светлый Увадрев U9501
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 389,53₽
Плита ЛДСП 2750х1830х16ММ Бук Бавария светлый Увадрев U9501
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 18528,19₽
Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
Не указана
Плита ЛДСП H1277 ST9 2800х2070х25ММ акация Egger
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 5258,89₽
Плита ЛДСП H3325 ST28 2800х2070х16ММ дуб Гладстоун табак Egger
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 712,31₽
Плита ЛДСП 2450х1830х16ММ Ноче Мария ГОСТ 10632-89
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 511,2₽
Плита ЛДСП 1830х2750х16ММ вишня ГОСТ 10632-89
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 453,6₽
Плита ЛДСП панель стеновая 8622 16ММ дуб светлый KRONOSPAN
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
от 1200₽
Плита ЛДСП щит декоративный 0514 16ММ слоновая кость KRONOSPAN
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
Не указана
Плита ЛДСП аминированная 643000475 2750х1830х16ММ ясень Шимо светлый
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
Не указана