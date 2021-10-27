Пушка тепловая СФО-18 18КВТ 380В 1700М3/Ч
Приборы отопительные электрические
Не указана
Пушка тепловая Master BV 77 E
Приборы отопительные электрические
от 75152₽
Пушка тепловая СФО-6Н 6кВт 220В
Приборы отопительные электрические
Не указана
Пушка тепловая "Neoclima" ТПП-12 12КВТ
Приборы отопительные электрические
Не указана
Пушка тепловая газовая BALLU BHG-85 75кВт 2300М3/Ч 2.2-2.6КГ/Ч 13.5КГ
Приборы отопительные электрические
от 17590₽
Пушка тепловая газовая BALLU BHG-20 17кВт 400М3/Ч 1.1-1.7КГ/Ч 5.5КГ
Приборы отопительные электрические
от 7908₽
Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-M-36 36/18/0кВт 380В 2500М3/Ч 23.1КГ
Приборы отопительные электрические
от 25140₽
Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-80 80кВт 2000М3/Ч 6.4КГ/Ч 57КГ
Приборы отопительные электрические
от 71990₽
Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-5.000CL 4.5/3/0кВт 220В 400М3/Ч 4.7КГ
Приборы отопительные электрические
от 3900₽
Пушка тепловая Ballu BHP-15.000 15КВТ 380В 1070М3/Ч 14.4КГ
Приборы отопительные электрические
от 2350₽
Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-50 50кВт 220В
Приборы отопительные электрические
от 62300₽
Пушка тепловая дизельная Master B 230 66кВт 3000М3/Ч 5,4кг/ч 66КГ
Приборы отопительные электрические
от 92000₽